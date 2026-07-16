Оператора телесуфлера отстранили после данных о ставках на речах Трампа

Всего, по информации собеседников ABC, Перес заработал на этих данных более $100 тыс. Источники утверждают, что Перес за три месяца сделал ставки на более чем на десяток выступлений Трампа, включая обращение к Конгрессу и выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.