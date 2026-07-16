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Оператора телесуфлера отстранили после данных о ставках на речах Трампа

Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа отстранен от работы на фоне расследования о предполагаемом использовании инсайдерской информации для ставок на его выступления.

Источник: РБК

Оператор телесуфлера президента США Дональда Трампа отстранен от работы на фоне расследования о предполагаемом использовании инсайдерской информации для ставок на его выступления. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левтт, передает The Hill.

«Человек, упомянутый в этом отчете, соблюдает требования CFTC [Комиссии по торговле товарными фьючерсами] и отстранен от работы», — сказала она.

Левтт добавила, что Трамп проинформирован о ситуации и считает произошедшее «крайне прискорбным и, честно говоря, позорным поступком».

Она также сообщила, что обращение президента к нации будет сопровождать другой оператор телесуфлера.

Ранее платформа прогнозов Kalshi объявила о направленном федеральным регуляторам сообщении о подозрительных сделках с речами Трампа, предположительно связанных с оператором телесуфлера. Как сообщает со ссылкой на два источника CNN, CFTC проводит расследование в отношении давнего оператора телесуфлера Трампа Габриэля Переса.

Его имя также называют собеседники ABC. По информации издания, Перес ведет переговоры с комиссией о мировом соглашении по обвинениям в использовании информации о выступлениях президента для заключения пари на Kalshi.

Всего, по информации собеседников ABC, Перес заработал на этих данных более $100 тыс. Источники утверждают, что Перес за три месяца сделал ставки на более чем на десяток выступлений Трампа, включая обращение к Конгрессу и выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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