Захарова: Киев давно забыл о внеблоковом и безъядерном статусе Украины

«В Киеве давно позабыли о торжественно провозглашённых тогда базовых принципах украинской государственности — внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе страны. Именно на этой основе мировое сообщество и признало позднее независимость Украины», — отметила Захарова.
Мария Захарова также сообщила, что Евросоюз становится участником системы распределения заказов для Вооружённых сил Украины, включая производство продукции, используемой для нанесения террористических ударов по мирному населению. Дипломат указала, что на саммите Украина — Юго-Восточная Европа председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву дополнительного 1 млрд евро из кредита ЕС объёмом 90 млрд евро по соглашению между руководством Евросоюза и Владимиром Зеленским о дальнейшем сближении военно-промышленных возможностей Украины и ЕС.
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