Захарова: Киев давно забыл о внеблоковом и безъядерном статусе Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев давно забыл о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе Украины — базовых принципах, на основе которых международное сообщество признало независимость страны. Как указано в комментарии дипломата на сайте российского внешнеполитического ведомства, 16 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Украины. Тем не менее, как подчёркивается в заявлении, в Киеве об этом событии предпочли не вспоминать.