США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана, сообщили СМИ

Утверждается, что целями американских ударов стали аэропорт в городе Ираншехр в провинции Систан и Белуджистан и мост в городе Бендер-Хемир в провинции Хормозган.
Ранее в четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.