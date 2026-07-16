СМИ: Зеленский выбрал худшее время для перетасовки кадров в правительстве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал худшее время для «спешной перетасовки кадров» в правительстве Украины, считает издание Politico.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов.
«Не могло и быть худшего момента для внутренней склоки, но именно это сейчас и происходит в Киеве, где в спешном порядке перетасовывают кадры», — пишет Politico.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.