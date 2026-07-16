ЕС взял на себя роль распределителя заказов для ударов ВСУ по мирным городам

Дипломат обратила внимание на итоги саммита Украина — Юго-Восточная Европа. В ходе мероприятия председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву еще 1 млрд евро. Эти средства являются частью кредитного пакета ЕС в 90 млрд евро, который был согласован в рамках договоренностей между руководством союза и Владимиром Зеленским. Документ, как уточняется, предусматривает поэтапное сближение военно-промышленных потенциалов Украины и ЕС.