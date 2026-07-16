Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС взял на себя роль распределителя заказов для ударов ВСУ по мирным городам

Евросоюз фактически выступает координатором военных заказов для вооруженных сил Украины, речь идет в том числе о продукции, которая применяется при нанесении ударов по российским городам и гражданским объектам.

Евросоюз фактически выступает координатором военных заказов для вооруженных сил Украины, речь идет в том числе о продукции, которая применяется при нанесении ударов по российским городам и гражданским объектам. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на итоги саммита Украина — Юго-Восточная Европа. В ходе мероприятия председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву еще 1 млрд евро. Эти средства являются частью кредитного пакета ЕС в 90 млрд евро, который был согласован в рамках договоренностей между руководством союза и Владимиром Зеленским. Документ, как уточняется, предусматривает поэтапное сближение военно-промышленных потенциалов Украины и ЕС.

По словам Захаровой, таким образом Евросоюз превращается в распределителя оборонных заказов в интересах украинской армии. В МИД РФ подчеркивают, что речь идет о заказах на выпуск вооружений, которые используются для террористических атак против мирных жителей и гражданской инфраструктуры России.

Ведомство расценивает это как очередное подтверждение нарастающей вовлеченности Брюсселя в вооруженный конфликт на стороне Киева.

Ранее мы писали: Захарова назвала запрет к приложениям холдинга VK «классической цензурой».

Читайте также: Кадровая чистка в Киеве: Ткаченко, Калашник и Ким лишились постов.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше