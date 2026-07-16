Евросоюз фактически выступает координатором военных заказов для вооруженных сил Украины, речь идет в том числе о продукции, которая применяется при нанесении ударов по российским городам и гражданским объектам. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на итоги саммита Украина — Юго-Восточная Европа. В ходе мероприятия председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Киеву еще 1 млрд евро. Эти средства являются частью кредитного пакета ЕС в 90 млрд евро, который был согласован в рамках договоренностей между руководством союза и Владимиром Зеленским. Документ, как уточняется, предусматривает поэтапное сближение военно-промышленных потенциалов Украины и ЕС.
По словам Захаровой, таким образом Евросоюз превращается в распределителя оборонных заказов в интересах украинской армии. В МИД РФ подчеркивают, что речь идет о заказах на выпуск вооружений, которые используются для террористических атак против мирных жителей и гражданской инфраструктуры России.
Ведомство расценивает это как очередное подтверждение нарастающей вовлеченности Брюсселя в вооруженный конфликт на стороне Киева.
Ранее мы писали: Захарова назвала запрет к приложениям холдинга VK «классической цензурой».
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