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Правительство Фолклендов осудило аргентинских футболистов за политический баннер на ЧМ

Правительство Фолклендских островов осудило действия аргентинских футболистов, которые показали политический баннер после полуфинала ЧМ-2026.

Правительство Фолклендских островов осудило действия аргентинских футболистов, которые показали политический баннер после полуфинала ЧМ-2026.

«Правительство Фолклендских островов разочаровано, но, к сожалению, не удивлено, тем, что сборная Аргентины решила омрачить результат вчерашнего полуфинального матча», — говорится в релизе в соцсетях.

В заявлении назвали их действия бестактными по отношению ко многим жителям Фолклендских островов.

«Правительство Фолклендских островов открыто заявляет о своем нежелании привносить политику в спорт. Мы надеемся, что ФИФА выполнит своё обещание не допускать политику в спорт и будет наказывать за любое подобное поведение в соответствии со своими правилами».

В полуфинале Аргентина победила Англию со счётом 2:1. Сразу после матча игроки вынесли на поле баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

Напомним, что Мальвинами в Аргентине называют Фолклендские острова, являющиеся спорной территорией между Аргентиной и Англией. В 1982 году между странами из-за них произошёл вооружённый конфликт, который южноамериканское государство проиграло.

Ранее в Британии призвали лишить рабочих виз аргентинских игроков из АПЛ из-за баннера на ЧМ-2026.