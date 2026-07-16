Правительство Фолклендов осудило аргентинских футболистов за политический баннер на ЧМ

Правительство Фолклендских островов осудило действия аргентинских футболистов, которые показали политический баннер после полуфинала ЧМ-2026.
«Правительство Фолклендских островов разочаровано, но, к сожалению, не удивлено, тем, что сборная Аргентины решила омрачить результат вчерашнего полуфинального матча», — говорится в релизе в соцсетях.
В заявлении назвали их действия бестактными по отношению ко многим жителям Фолклендских островов.
«Правительство Фолклендских островов открыто заявляет о своем нежелании привносить политику в спорт. Мы надеемся, что ФИФА выполнит своё обещание не допускать политику в спорт и будет наказывать за любое подобное поведение в соответствии со своими правилами».
В полуфинале Аргентина победила Англию со счётом 2:1. Сразу после матча игроки вынесли на поле баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».
Напомним, что Мальвинами в Аргентине называют Фолклендские острова, являющиеся спорной территорией между Аргентиной и Англией. В 1982 году между странами из-за них произошёл вооружённый конфликт, который южноамериканское государство проиграло.
Ранее в Британии призвали лишить рабочих виз аргентинских игроков из АПЛ из-за баннера на ЧМ-2026.