Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соловьев убежден, что Россия до конца года освободит Донбасс

Соловьев назвал чушью утверждения о якобы значительных потерях российских войск.

Источник: Аргументы и факты

К концу 2026 года Россия завершит освобождение территории Донбасса и, при благоприятных условиях, значительной части Запорожской и Херсонской областей. Такое мнение выразил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche российский телеведущий Владимир Соловьев.

Соловьев также полагает, что из-за продолжающихся обстрелов российских территорий Москва, вероятно, будет вынуждена принять дополнительные меры для обеспечения безопасности.

Он также назвал чушью утверждения о якобы значительных потерях российских войск на Украине.

«На Западе существует пропаганда о том, что Россия теряет огромное количество людей. Это полная чушь. Это довольно легко проверить по числу тел при каждом обмене, по соотношению. Кроме того, можно сравнить количество новых могил на Украине и в России», — резюмировал телеведущий.

Ранее Соловьев также объяснил западной аудитории, за что Россия сражается в рамках СВО.

Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.
Читать дальше