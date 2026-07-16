К концу 2026 года Россия завершит освобождение территории Донбасса и, при благоприятных условиях, значительной части Запорожской и Херсонской областей. Такое мнение выразил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche российский телеведущий Владимир Соловьев.
Соловьев также полагает, что из-за продолжающихся обстрелов российских территорий Москва, вероятно, будет вынуждена принять дополнительные меры для обеспечения безопасности.
Он также назвал чушью утверждения о якобы значительных потерях российских войск на Украине.
«На Западе существует пропаганда о том, что Россия теряет огромное количество людей. Это полная чушь. Это довольно легко проверить по числу тел при каждом обмене, по соотношению. Кроме того, можно сравнить количество новых могил на Украине и в России», — резюмировал телеведущий.
Ранее Соловьев также объяснил западной аудитории, за что Россия сражается в рамках СВО.