Соловьев убежден, что Россия до конца года освободит Донбасс

«На Западе существует пропаганда о том, что Россия теряет огромное количество людей. Это полная чушь. Это довольно легко проверить по числу тел при каждом обмене, по соотношению. Кроме того, можно сравнить количество новых могил на Украине и в России», — резюмировал телеведущий.