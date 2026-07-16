Axios: в США не определили сроки рассмотрения законопроекта о санкциях против РФ

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Сроки рассмотрения законопроекта о новых американских санкциях против России в Сенате Конгресса США пока не определены. Об этом сообщил портал Axios.
Как он отметил, «законопроект, предусматривающий введение вторичных пошлин в размере 100% в отношении стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ, по всей видимости, пользуется достаточной поддержкой для принятия Сенатом». «Самым серьезным оставшимся препятствием является определение времени на его обсуждение», — уточняется в публикации.
По данным портала, 61 сенатор готов поддержать законопроект. Этого достаточно для его одобрения Сенатом. Согласно приведенной в материале оценке, президент США Дональд Трамп «не выступил в полной мере в поддержку законопроекта, но дал понять, что готов его подписать» в случае одобрения обеими палатами Конгресса. Американский лидер 14 июля назвал высокими шансы на принятие данного законопроекта, но при этом утверждал, что с ним не обсуждалась часть ключевых положений документа и он должен их рассмотреть.
Упомянутый документ представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената Конгресса США. Основными авторами законопроекта стали сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), скоропостижно умерший 11 июля в возрасте 71 года, и Ричард Блюменталь. Инициатива предусматривала в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. 14 июля двухпартийная группа законодателей представила обновленный вариант законопроекта. В новой версии документа размер пошлин, которые могут быть введены США в отношении третьих стран за покупку российских нефти и газа, снижен до 100% для пяти основных покупателей в сравнении с 500%, предложенными в прежней версии.