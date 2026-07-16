«Хезболлах» опровергла причастность к контрабанде оружия через территорию Сирии

«Обвинения в наш адрес в подрывной деятельности, которые выдвигаются властями Дамаска время от времени, являются безосновательными», — говорится в заявлении, опубликованном в ее телеграм-канале. В нем указывается, что все утверждения сирийских властей «сфабрикованы и направлены на нанесение вреда престижу шиитской организации в рамках развернутой против нее враждебной кампании».