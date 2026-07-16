«Хезболлах» опровергла причастность к контрабанде оружия через территорию Сирии

БЕЙРУТ, 16 июля. /ТАСС/. Шиитская организация «Хезболлах» заявила о своей непричастности к переправке оружия через сирийскую территорию в Ливан контрабандным путем.
«Обвинения в наш адрес в подрывной деятельности, которые выдвигаются властями Дамаска время от времени, являются безосновательными», — говорится в заявлении, опубликованном в ее телеграм-канале. В нем указывается, что все утверждения сирийских властей «сфабрикованы и направлены на нанесение вреда престижу шиитской организации в рамках развернутой против нее враждебной кампании».
Заявление «Хезболлах» было распространено через несколько часов после того, как МВД Сирии сообщило о пресечении попытки контрабанды крупной партии оружия через границу с Ираком. Как указал представитель ведомства, предварительное расследование показало, что груз предназначался для «Хезболлах» и должен был быть доставлен в Ливан транзитом через сирийскую территорию.
Согласно данным МВД арабской республики, в ходе проведенной силовиками операции были конфискованы ракеты большой дальности, противотанковые управляемые снаряды и около 150 беспилотников. «Сирийские власти продолжат расследование с целью установления всех причастных к контрабанде оружия лиц и сетей», — подчеркивалось в заявлении.
В свою очередь оперативное командование ВС Ирака выразило готовность к координации усилий с сирийской стороной «с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность на общей границе, предотвратив повторение подобных попыток».
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что оружие, переправлявшееся формированиям «Хезболлах» в Ливан, было спрятано в цистерне, в которой перевозится нефть из Ирака в сирийский портовый город Банияс.