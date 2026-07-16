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Tasnim: аэропорт в Иране подвергся ракетному удару американских истребителей

Жители ближайшего района услышали три взрыва.

ТЕГЕРАН, 16 июля. /ТАСС/. Иран сообщил, что США нанесли ракетный удар по аэропорту Ираншахр, применив истребители. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его информации, жители ближайшего района услышали три взрыва. Информации о пострадавших и ущербе инфраструктуре аэропорта пока нет.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Иранские СМИ информировали о серии взрывов вблизи Бендер-Аббаса, Бендер-Хомейни и острова Кешм.

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