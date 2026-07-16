Tasnim: аэропорт в Иране подвергся ракетному удару американских истребителей

По его информации, жители ближайшего района услышали три взрыва. Информации о пострадавших и ущербе инфраструктуре аэропорта пока нет.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Иранские СМИ информировали о серии взрывов вблизи Бендер-Аббаса, Бендер-Хомейни и острова Кешм.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше