Трамп согласился: Израиль пытается манипулировать американцами

Представитель администрации ответила на вопрос о том, разделяет ли глава государства позицию вице-президента Джея Ди Вэнса. Ранее тот высказал мнение, что определенные лица в израильском правительственном аппарате намеренно пытаются манипулировать настроениями в Соединенных Штатах. Целью таких действий, по версии Вэнса, является искусственное затягивание конфликта с Ираном на неопределенный срок.
По словам Левитт, Трамп безоговорочно согласен с тем, что иностранные государства действительно стремятся влиять на американскую аудиторию. Пресс-секретарь назвала это очевидным фактом, не требующим дополнительных доказательств.
На фоне этого заявления в СМИ появились данные об обеспокоенности израильской стороны. Как сообщал портал Al-Monitor со ссылкой на источники в Израиле, в Тель-Авиве опасаются, что администрация Трампа утратила прежнюю решимость в вопросе уничтожения ядерного потенциала Ирана. Вместо этого, по информации издания, американский фокус сместился в сторону обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.
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