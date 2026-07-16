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Трамп согласился: Израиль пытается манипулировать американцами

Президент США Дональд Трамп признает, что иностранные государства, включая Израиль, предпринимают попытки воздействовать на общественное мнение американских граждан.

Президент США Дональд Трамп признает, что иностранные государства, включая Израиль, предпринимают попытки воздействовать на общественное мнение американских граждан. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга для журналистов.

Представитель администрации ответила на вопрос о том, разделяет ли глава государства позицию вице-президента Джея Ди Вэнса. Ранее тот высказал мнение, что определенные лица в израильском правительственном аппарате намеренно пытаются манипулировать настроениями в Соединенных Штатах. Целью таких действий, по версии Вэнса, является искусственное затягивание конфликта с Ираном на неопределенный срок.

По словам Левитт, Трамп безоговорочно согласен с тем, что иностранные государства действительно стремятся влиять на американскую аудиторию. Пресс-секретарь назвала это очевидным фактом, не требующим дополнительных доказательств.

На фоне этого заявления в СМИ появились данные об обеспокоенности израильской стороны. Как сообщал портал Al-Monitor со ссылкой на источники в Израиле, в Тель-Авиве опасаются, что администрация Трампа утратила прежнюю решимость в вопросе уничтожения ядерного потенциала Ирана. Вместо этого, по информации издания, американский фокус сместился в сторону обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

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