Трамп согласился: Израиль пытается манипулировать американцами

На фоне этого заявления в СМИ появились данные об обеспокоенности израильской стороны. Как сообщал портал Al-Monitor со ссылкой на источники в Израиле, в Тель-Авиве опасаются, что администрация Трампа утратила прежнюю решимость в вопросе уничтожения ядерного потенциала Ирана. Вместо этого, по информации издания, американский фокус сместился в сторону обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.