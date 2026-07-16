ЖЕНЕВА, 16 июля. /ТАСС/. Войны на Украине удалось бы избежать, если бы Ангела Меркель сохранила пост канцлера Германии после 2021 года. Такое мнение выразил бывший вице-канцлер (2013−2018) и экс-глава МИД ФРГ (2017−2018) Зигмар Габриэль.
«Война не разразилась бы в таком виде, если бы минские соглашения по-прежнему оставались в силе и выполнялись. Я даже пойду дальше и скажу: если бы Ангела Меркель осталась канцлером, войны бы не было», — сказал он в интервью швейцарской газете Neue Z? rcher Zeitung. По мнению Габриэля, даже те украинцы, которые в свое время отвергали эти соглашения, сегодня были бы рады, если бы им удалось вернуться к тому формату. Экс-министр обусловил это тем, что теперь «на переговорах [Владимиру] Зеленскому предложат меньше, чем тогда».
Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014—2015 годы для урегулирования конфликта в Донбассе. Гарантами выступали Россия, Франция и Германия. Украина, будучи стороной соглашений и принятого позднее комплекса мер по их реализации, затем многократно заявляла, что не намерена их выполнять. Уже после начала специальной военной операции подписавшие договоренности экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признавали, что поддержали соглашения, чтобы дать Киеву время на подготовку к полномасштабному вооруженному конфликту.