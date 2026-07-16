Экс-глава МИД ФРГ: войны на Украине не было бы, если бы Меркель была канцлером

«Война не разразилась бы в таком виде, если бы минские соглашения по-прежнему оставались в силе и выполнялись. Я даже пойду дальше и скажу: если бы Ангела Меркель осталась канцлером, войны бы не было», — сказал он в интервью швейцарской газете Neue Z? rcher Zeitung. По мнению Габриэля, даже те украинцы, которые в свое время отвергали эти соглашения, сегодня были бы рады, если бы им удалось вернуться к тому формату. Экс-министр обусловил это тем, что теперь «на переговорах [Владимиру] Зеленскому предложат меньше, чем тогда».