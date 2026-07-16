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В Хургаде украинку и троих египтян осудили за контрабанду наркотиков

В Египте суд приговорил украинку к десяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Источник: © РИА Новости

ХУРГАДА (Египет), 16 июл — РИА Новости. Уголовный суд египетской провинции Красное Море приговорил гражданку Украины к десяти годам лишения свободы по делу о международной преступной группе, обвиненной в торговле и контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил приговорить гражданку Украины к десяти годам лишения свободы, троих граждан Египта — к трем годам каждого, а второго гражданина Украины оправдать», — огласил решение председательствующий судья Ахмед Заки аль-Мануфи.

Согласно материалам дела, украинцы совместно с неустановленными лицами создали и управляли международной группой, занимавшейся торговлей наркотиками на территории Египта и их вывозом за рубеж.

Следствие установило, что египетские обвиняемые присоединились к группе и участвовали в распространении запрещенных веществ внутри страны, а также в попытках переправить их за границу через аэропорт Хургады.

В обвинительном заключении говорится, что фигуранты хранили с целью сбыта метамфетамин, также известный как наркотик «айс», и пытались незаконно вывезти его из Египта.