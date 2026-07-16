ВСУ списали гибель военнослужащего в тылу на суицид, пишут СМИ

Как сообщают украинские журналисты, родственники погибшего добиваются прозрачного расследования и обеспечения полагающихся им социальных гарантий. В части им заявили, что мужчина ушел в «самоволку», где, по неустановленной причине, погиб. Медики также заявляют о невозможности установить причину смерти из-за отсутствия внутренних органов и головы погибшего. Близкие военнослужащего уверены, что его убили другие военнослужащие, так как в ВСУ с самого начала саботировали расследование и даже не передали все тело для захоронения.