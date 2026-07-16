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Захарова: оголтелая милитаризация призвана скрепить разваливающуюся экономику ЕС

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что у Европы ничего не осталось от былой мощи.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Оголтелая милитаризация европейских стран призвана каким-то образом скрепить разваливающуюся экономику и промышленность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«А вот эта милитаризация невероятная, чудовищная, оголтелая и, на самом деле, глупая, которую они ведут, призвана, в первую очередь, на мой взгляд, на данном этапе каким-то образом, не знаю, слово “залатать” тут подходит, каким-то образом скрепить разваливающуюся экономику и промышленность, которая находится в состоянии крайнего упадка, просто потому что нет ресурсов, нет энергоносителей. Ситуация с темпами экономического роста понятно какая», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что у Европы ничего не осталось от былой мощи. «Единственный для них выход, как они полагают, как полагают многие из их идеологов, — это переориентировать производство с гражданских направлений на военно-промышленный комплекс», — подчеркнула представитель российского дипведомства.

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