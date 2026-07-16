Захарова: оголтелая милитаризация призвана скрепить разваливающуюся экономику ЕС

«А вот эта милитаризация невероятная, чудовищная, оголтелая и, на самом деле, глупая, которую они ведут, призвана, в первую очередь, на мой взгляд, на данном этапе каким-то образом, не знаю, слово “залатать” тут подходит, каким-то образом скрепить разваливающуюся экономику и промышленность, которая находится в состоянии крайнего упадка, просто потому что нет ресурсов, нет энергоносителей. Ситуация с темпами экономического роста понятно какая», — сказала она.