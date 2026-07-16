Медведева — об операции: теперь в каждой стопе у меня по три титановых шурупа

«Это была операция по устранению вальгусной деформации обеих стоп. Теперь в каждой стопе у меня по три титановых шурупа, и они останутся со мной на всю жизнь. Но чувствую я себя с каждым днём всё лучше и лучше. Ещё совсем чуть-чуть — сниму специальную обувь, которая разгружает передний отдел стопы, и наконец снова буду рассекать в красивой летней обуви», — приводит её слова PEOPLETALK.