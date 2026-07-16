«Ушёл совсем молодым»: на 50-м году жизни скончался чемпион России в составе «Спартака» Дуюн

Скончался бывший футболист «Спартака» Владислав Дуюн. Причиной трагедии стал рак поджелудочной железы. За 11 лет до того также от онкологии умерла его жена. После этого мужчина полностью сосредоточился на воспитании троих детей. В составе красно-белых Дуюн стал чемпионом России в 1996-м. А больше всего матчей провёл за «Ростов». Болельщикам команды он навсегда запомнился голом в еврокубковой встрече с «Ювентусом».
«После того как умерла жена, сосредоточился на детях».
О бывшем защитнике «Спартака» Владиславе Дуюне после завершения карьеры было известно не так много. В отличие от многих одноклубников, он не работал телевизионным экспертом и практически не давал комментариев СМИ. Не пробовал себя чемпион России и на тренерском или административном поприще.
Поэтому его уход из жизни на 50-м году стал настоящим шоком для болельщиков. Первыми о произошедшем сообщили в социальных сетях красно-белых. Позже эту скорбную информацию подтвердили в «Ростове», цвета которого он защищал с 1998 по 2001 год.
По словам старшего брата футболиста, Владимира, причиной трагедии стал рак поджелудочной железы, с которым Владислав боролся последние полтора года. Трагично, что 11 лет назад от онкологии также скончалась его супруга.
«Влад хорошим парнем был, о нём все его партнёры хорошо отзывались всегда. Одно время занимался молодёжью, но после того как умерла жена, сосредоточился на детях», — цитирует Дуюна-старшего «Матч ТВ».
Он уточнил, что похороны пройдут 18 июля в Подмосковье.
Одним из немногих, кто поддерживал с ним близкие отношения до последних дней, был бывший одноклубник по «Ростову» Владислав Тернавский. Он рассказал, что в последний раз общался с другом в субботу, 11 июля.
«По футбольным критериям он всегда был трудолюбивым на поле и никогда никому не предъявлял претензий. У него умерла супруга от онкологии в 2015-м. И осталось трое детей — две девочки и один мальчик. Старшей дочери 18 лет, мальчику — 16, он учится в военном училище. Младшей дочери — 14», — приводит слова Тернавского «Чемпионат».
«Золотые медали — вершина карьеры».
Хотя Дуюн и не стал звездой «Спартака», его карьера вышла достаточно любопытной, а начиналась и вовсе поистине сказочно. Футболом он начал заниматься в родном Измаиле, а затем попал в харьковское Училище олимпийского резерва. Оттуда его и пригласили на просмотр в «Спартак» в 1996 году.
Юноша воспользовался шансом всей жизни на 100% и сумел отлично себя зарекомендовать. Олег Романцев был настолько впечатлён Владиславом, что сразу предложил ему подписать контракт, и тот долго не раздумывал.
«Когда я только приехал в “Спартак”, у меня был юношеский максимализм. В первый раз вошёл в его кабинет, и мы спокойно поговорили. Несмотря на свои титулы и регалии, он абсолютно нормально меня принял. Понял все мои проблемы. Меня это даже немного шокировало. Никакой дистанции между нами не было. Не могу назвать его замкнутым человеком. Возможно, это проявлялось в общении с прессой. Но когда он выходил на тренировку, то нормально со всеми общался», — вспоминал защитник в интервью изданию «Спорт день за днём».
Вскоре судьба словно сама стала делать ему подарки. В тот год из столичного клуба ушли многие лидеры, а команду неожиданно возглавил Георгий Ярцев. Он сделал ставку на молодёжь. Одним из тех, кто получил игровую практику, стал вчерашний новичок.
Уже в мае он закрепился в основе красно-белых. Владислав не дирижировал командой как Егор Титов, но здорово прерывал чужие атаки и запомнился неуступчивостью. Вчерашний дублёр не убирал ноги в стыках с куда более опытными соперниками. Ярцев смело бросал его в бой в матчах с конкурентами и тот не подводил. В сентябре Дуюн даже забил дебютный мяч — в ворота «Текстильщика».
Однако осенью потерял место в стартовом составе и за «золотым» матчем с владикавказским «Спартаком» наблюдал со скамейки запасных.
«С городом на Неве связывают особые воспоминания. Скажем, встреча с “Зенитом” в последнем туре. Только победа гарантировала нам участие в “золотом” матче. В то же время не могу сказать, что испытывал меньшие эмоции, когда, например, выходил уже потом из второго дивизиона в первый с “Витязем”. Футболист всегда и всё переживает одинаково эмоционально, когда находится на поле», — отмечал Дуюн.
Складывалось впечатление, что после такого сезона он продолжит играть важную роль в команде. Однако на деле Романцев вернулся на тренерский мостик, а клуб провёл мощную зимнюю трансферную кампанию. Осознавая, что играть практически не будет, молодой полузащитник решил перебраться в нижегородский «Локомотив».
«После 1996-го в “Спартак” пришли новые футболисты. Я не всегда попадал в основу. Понимал, что для дальнейшего роста нужно выходить на поле. Конечно, можно было отсидеть год, два, три, пять в “Спартаке” и говорить, что я там играю. А на самом деле не играть. Хотелось иметь практику», — объяснял уроженец Измаила.
Поиграв за железнодорожников, в 1998-м Владислав подписал контракт с «Ростовом», который стал для него практически родным. В составе южан полузащитник за три с половиной года провёл около 100 матчей во всех турнирах.
Именно с его приходом совпал взлёт коллектива. В 1998-м он занял шестое место в национальном первенстве и пробился в еврокубки. Там команда добралась до полуфинала Кубка Интертото, где с общим счётом 1:9 уступила «Ювентусу».
Единственным футболистом «Ростова», забившим «Ювентусу», оказался именно Дуюн. Причём сделал он это на выезде. В конце первого тайма подключился к атаке и, опередив защитника, неожиданно пробил в ближний угол. Мяч с рикошетом от ноги Эдвина ван дер Сара залетел в сетку.
«Конечно, золотые медали — вершина карьеры. Но были и другие яркие моменты. Выступая за “Ростсельмаш”, я забивал “Ювентусу” в Кубке Интертото. Хоть мы и проиграли — 1:5, но забить такой команде — незабываемо», — признавался Владислав.
К сожалению, после ухода из «Ростова» в элитном дивизионе он практически не выступал. По признанию полузащитника, для него было важно регулярно выходить на поле, а не просто сидеть на скамейке запасных. В 2012-м он завершил карьеру.
«Жизнь не раз испытывала его на прочность».
Для бывших партнёров уход Дуюна стал трагедией. Валерий Кечинов в беседе с RT рассказал, что слышал о его проблемах со здоровьем.
«В последнее время близко не общались, хотя играли вместе и становились чемпионами России. Очень хороший, добрый, порядочный парень. После ухода из команды связь практически не поддерживали. Он больше дружил с молодыми ребятами, с которыми попал в коллектив. Слышал от Владислава Тернавского, что у Дуюна проблемы, но не предполагал, что всё настолько серьёзно. Ушёл совсем молодым», — посетовал Кечинов.
Что касается человеческих качеств бывшего одноклубника, экс-нападающий назвал его невероятно скромным человеком.
«Зато на поле от былой скромности не оставалось и следа. В защите он действовал крайне надёжно и неуступчиво. Рубился будь здоров. Очень не любил уступать. О Владиславе остались только самые тёплые воспоминания», — добавил Кечинов.
Бывший капитан красно-белых Юрий Ковтун выразил соболезнования родным и близким погибшего и посетовал, что на его долю выпало огромное количество испытаний.
«Практически ничего не слышал о его состоянии. Знал только, что болел. Не думали, что всё настолько печально. Среди ветеранов “Спартака” средства на лечение не собирали. Мы с Дуюном практически не пересеклись в “Спартаке”, поскольку он моложе. Но по своему возрасту Владислав выделялся. Очень неуступчивый, боевитый парень. Что касается человеческих качеств, то это был крайне ответственный мужчина. К сожалению, жизнь не раз испытывала его на прочность. Знаю, что Владислав потерял супругу и остался один с детьми. Судьба распорядилась таким образом», — отметил Ковтун.