«Ушёл совсем молодым»: на 50-м году жизни скончался чемпион России в составе «Спартака» Дуюн

«Когда я только приехал в “Спартак”, у меня был юношеский максимализм. В первый раз вошёл в его кабинет, и мы спокойно поговорили. Несмотря на свои титулы и регалии, он абсолютно нормально меня принял. Понял все мои проблемы. Меня это даже немного шокировало. Никакой дистанции между нами не было. Не могу назвать его замкнутым человеком. Возможно, это проявлялось в общении с прессой. Но когда он выходил на тренировку, то нормально со всеми общался», — вспоминал защитник в интервью изданию «Спорт день за днём».