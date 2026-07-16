Захарова назвала саммит Киева и стран Юго-Восточной Европы сборищем

Итоговый документ саммита не оставляет сомнений в том, что участники полностью разделяют брюссельскую повестку. В декларации, в частности, звучат призывы к ужесточению санкционного давления на Россию, наращиванию военной и финансовой помощи Киеву, а также ускорению процесса евроатлантической интеграции Украины.