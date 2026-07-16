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Tasnim: американские военные атаковали аэропорт и мост в Иране

Американские военные нанесли удары по аэропорту Ираншахр и мосту на юге Ирана, передаёт Tasnim.

Американские военные нанесли удары по аэропорту Ираншахр и мосту на юге Ирана, передаёт Tasnim.

По данным агентства, после удара по аэропорту местные жители услышали три мощных взрыва. Информация о разрушениях и возможных пострадавших пока не приводится.

Кроме того, под удар попал мост в провинции Хормозган. После серии взрывов движение по автодороге Бендер-Аббас — Лар было перекрыто.

Tasnim отмечает, что в момент удара по мосту на нём могли находиться автомобили. Сведений о возможных жертвах и пострадавших нет.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что Вооружённые силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.

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