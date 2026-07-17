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Захарова: если будут реальные предложения США по Украине, РФ от них не откажется

Цели определены, задачи поставлены, отметила официальный представитель МИД России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия не будет отказываться от реальных предложений со стороны Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент [РФ Владимир Путин]: “Работайте, братья”, — сказала дипломат, комментируя позицию администрации президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

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