Захарова: если будут реальные предложения США по Украине, РФ от них не откажется

«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент [РФ Владимир Путин]: “Работайте, братья”, — сказала дипломат, комментируя позицию администрации президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.