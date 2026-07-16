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Около половины закарпатских венгров в последние годы покинули Украину

Брензович: около половины из 150 тысяч закарпатских венгров покинули Украину.

БУДАПЕШТ, 16 июл — РИА Новости. Около половины из 150 тысяч закарпатских венгров в последние годы покинули Украину, заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович.

«Война изменила все Закарпатье, с тех пор регион покинули 350 тысяч человек. Численность венгерского меньшинства сократилась со 151 тысячи до примерно половины, изменился и состав населения, значительная часть венгров и русинов эмигрировала», — приводит слова Брензовича агентство MTI.

По его словам, за последние годы из закарпатских венгров, которые являются гражданами Украины и подлежат мобилизации, погибло 120 человек.

Экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что украинцы отчаянно пытаются бежать из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая превратилась в охоту на людей. За последний год власти Венгрии сообщали о двух закарпатских венграх, которые погибли в ходе принудительной мобилизации на Украине.

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