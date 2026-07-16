Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «КамАЗа», столкнувшегося с поездом в Дагестане, получил ушиб

«КамАЗ» столкнулся с поездом в Дагестане, водитель получил ушиб грудной клетки.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. Водитель «Камаза», столкнувшегося с пассажирским поездом в Дагестане, получил ушиб грудной клетки, его состояние средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в администрации Бабаюртовского района республики.

В четверг в Дагестане пассажирский поезд Дербент — Москва столкнулся с «Камазом». Водителя грузовика госпитализировали, среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. В Северо-Кавказской железной дороге сообщили, что схода подвижного состава не произошло, поезд отправился далее по маршруту, на движение других поездов ДТП не повлияло.

«Водитель грузовика получил ушиб грудной клетки. Состояние нормальное, средней тяжести, ходить может», — сказал собеседник агентства.