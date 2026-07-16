Водитель «КамАЗа», столкнувшегося с поездом в Дагестане, получил ушиб

В четверг в Дагестане пассажирский поезд Дербент — Москва столкнулся с «Камазом». Водителя грузовика госпитализировали, среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. В Северо-Кавказской железной дороге сообщили, что схода подвижного состава не произошло, поезд отправился далее по маршруту, на движение других поездов ДТП не повлияло.