Водитель «КамАЗа», столкнувшегося с поездом в Дагестане, получил ушиб

МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. Водитель «Камаза», столкнувшегося с пассажирским поездом в Дагестане, получил ушиб грудной клетки, его состояние средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в администрации Бабаюртовского района республики.
В четверг в Дагестане пассажирский поезд Дербент — Москва столкнулся с «Камазом». Водителя грузовика госпитализировали, среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. В Северо-Кавказской железной дороге сообщили, что схода подвижного состава не произошло, поезд отправился далее по маршруту, на движение других поездов ДТП не повлияло.
«Водитель грузовика получил ушиб грудной клетки. Состояние нормальное, средней тяжести, ходить может», — сказал собеседник агентства.