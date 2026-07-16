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Захарова: курс Брюсселя на помощь Украине трещит по швам

Всё больше европейских стран открыто говорят о том, что не в состоянии бесконечно следовать линии Брюсселя по оказанию военной и финансовой помощи Киеву.

Всё больше европейских стран открыто говорят о том, что не в состоянии бесконечно следовать линии Брюсселя по оказанию военной и финансовой помощи Киеву.

Это заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с итогами саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», состоявшегося в Киеве.

По словам дипломата, руководство Евросоюза на подобных площадках пытается оказывать давление на балканские и другие государства, принуждая их демонстрировать лояльность милитаристским устремлениям евро-атлантических кругов. Эти мероприятия, как отметила Захарова, используются Брюсселем в качестве инструмента для удержания союзников в фарватере своей политики.

Однако, как подчеркнула представитель МИД, такая «палочная» дисциплина начинает давать сбои. В Европе фиксируется рост числа стран, которые уже публично признают отсутствие ресурсов и возможностей для того, чтобы и дальше придерживаться курса на бесконечную поддержку Украины. Текст комментария Захаровой опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее мы писали: Захарова: Евросоюз финансирует производство оружия для атак на гражданских РФ.

Читайте также: Трамп согласился: Израиль пытается манипулировать американцами.

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