Захарова: курс Брюсселя на помощь Украине трещит по швам

Однако, как подчеркнула представитель МИД, такая «палочная» дисциплина начинает давать сбои. В Европе фиксируется рост числа стран, которые уже публично признают отсутствие ресурсов и возможностей для того, чтобы и дальше придерживаться курса на бесконечную поддержку Украины. Текст комментария Захаровой опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.