В США обнаружили причину падения вертолета в реку Гудзон недалеко от Манхэттена

Авария произошла в апреле 2025 года. Для воздушного судна это был восьмой экскурсионный полет за день. Оно следовало по туристическому маршруту от статуи Свободы к мосту Джорджа Вашингтона, после чего должно было повернуть на юг и продолжить движение над Гудзоном.