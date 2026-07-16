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Франция возобновит производство патронов в 2029 году

Патроны малого калибра вновь начнут производить во Франции спустя несколько десятилетий после приостановки производства в 1999 году.

Источник: Аргументы и факты

Франция намерена восстановить собственное производство патронов малого калибра, которое было прекращено в 1999 году. Об этом сообщила Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил страны, отметив, что запуск нового производства запланирован на 2029 год.

Предприятие будет выпускать боеприпасы калибра 5,56×45 мм и 7,62×51 мм с проектной мощностью до 75 миллионов патронов ежегодно. Решение о реализации проекта принято по итогам тендера, стартовавшего в 2025 году. Подписание соглашения с компаниями FN Herstal, Cheditte и Nobelsport ожидается в ближайшее время. Завод разместят в коммуне Клерье, где будет создано около 20 новых рабочих мест.

На начальном этапе предприятие займется сборкой боеприпасов, снаряжением патронов порохом и их упаковкой. В дальнейшем власти не исключают расширения производства за счет локализации выпуска отдельных компонентов, включая порох и капсюли.

В DGA подчеркнули, что проект направлен на укрепление оборонной промышленности страны и обеспечение долгосрочных потребностей армии как в подготовке личного состава, так и в условиях возможных конфликтов высокой интенсивности.

Ранее сообщалось, что германская компания Rheinmetall приступит к производству ракет ATACMS американской корпорации Lockheed Martin.

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