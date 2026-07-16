Франция возобновит производство патронов в 2029 году

Предприятие будет выпускать боеприпасы калибра 5,56×45 мм и 7,62×51 мм с проектной мощностью до 75 миллионов патронов ежегодно. Решение о реализации проекта принято по итогам тендера, стартовавшего в 2025 году. Подписание соглашения с компаниями FN Herstal, Cheditte и Nobelsport ожидается в ближайшее время. Завод разместят в коммуне Клерье, где будет создано около 20 новых рабочих мест.