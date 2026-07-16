Президент Аргентины заявил, что смотрит матчи ЧМ-2026 в куртке нефтяника из-за суеверий

«Все матчи я смотрел в Оливосе (президентская резиденция). И даже больше — смотрю игры в куртке одной из нефтяных компаний. Мне в ней жарко, но как-то раз я её снял, и нам забили гол, поэтому больше её никогда не сниму», — приводит его слова Radio Mitre.