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Президент Аргентины заявил, что смотрит матчи ЧМ-2026 в куртке нефтяника из-за суеверий

Президент Аргентины Хавьер Милей признался, что смотрит матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в куртке нефтяника из-за суеверий.

Президент Аргентины Хавьер Милей признался, что смотрит матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в куртке нефтяника из-за суеверий.

«Все матчи я смотрел в Оливосе (президентская резиденция). И даже больше — смотрю игры в куртке одной из нефтяных компаний. Мне в ней жарко, но как-то раз я её снял, и нам забили гол, поэтому больше её никогда не сниму», — приводит его слова Radio Mitre.

Напомним, что Аргентина сыграет в финале чемпионата мира по футболу. Их соперниками станут испанцы.

Решающая игра ЧМ-2026 состоится 19 июля.

Ранее Милей прокомментировал полемику вокруг статуса Фолклендских островов из-за ситуации на матче национальной команды со сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.

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