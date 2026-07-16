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Съёмочная команда RT перед эфиром стала свидетелем удара Израиля по Ливану

Взрывы не прекращаются в последние недели в Ливане: съёмочная команда RT перед выходом в эфир стала свидетелем удара Израиля.

Источник: RT на русском

Взрывы не прекращаются в последние недели в Ливане: съёмочная команда RT перед выходом в эфир стала свидетелем удара Израиля.

«Мы только собирались выйти в эфир и начать съёмку, как прогремел мощный взрыв, который было хорошо слышно по всей этой местности, откуда мы сейчас вещаем. Район, который находится у нас за спиной, где видны клубы дыма, называется Набатия аль-Фаука. Это один из районов, который подвергся массированным ударам Израиля в последние несколько недель. Он испытывает на себе ежедневные бомбардировки и разрушения», — передаёт с места глава бюро RT в Ливане Стив Суини.

Ранее новостной портал Naharnet сообщил, что истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по нескольким городам на юге Ливана.

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