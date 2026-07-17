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Военная операция на Украине. Онлайн

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский фактически ликвидировал украинские мобильные огневые группы, сообщили в российских силовых структурах.

Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области. У 26-летней пострадавшей осколочные ранения груди, живота и бедра, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».

Двое мирных жителей ДНР погибли, 11 ранены, в том числе грудной ребенок, из-за атак со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Основные события 17 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

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