Военная операция на Украине. Онлайн

Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области. У 26-летней пострадавшей осколочные ранения груди, живота и бедра, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».
Двое мирных жителей ДНР погибли, 11 ранены, в том числе грудной ребенок, из-за атак со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Основные события 17 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.
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