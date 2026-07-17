Politico: Зеленский выбрал худшее время для кадровых перестановок

Издание Politico считает, что решение Владимира Зеленского провести очередные кадровые перестановки в украинском правительстве принято в крайне неподходящий момент. По мнению авторов публикации, внутренняя политическая напряженность может негативно сказаться на работе государственных институтов.
Ранее Зеленский объявил о намерении вновь обновить состав кабинета министров, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, одной из причин такого решения стали претензии президента к ходу реформирования системы территориальных центров комплектования.
Авторы Politico отмечают, что масштабные кадровые изменения происходят на фоне сложной для Украины ситуации. По оценке издания, развернувшаяся борьба вокруг перестановок лишь усиливает внутренние разногласия в Киеве.
Ранее в крупных городах Украины второй раз за день прошли митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Акции возобновились в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове.