Посол Вершинин: Россия настроена на взаимодействие с Турцией

Он также отметил, что на фоне глобальных и региональных потрясений стало совершенно очевидно, что страны разных частей света — на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Евразии — как никогда обязаны занять твердую позицию и сыграть решающую роль в урегулировании региональных кризисов, спровоцированных Западом. «Медленно, но верно новые державы осознают важность своего прямого участия, предпринимают реальные шаги и принимают практические решения для преодоления негативных событий в своих регионах. Несомненно, и Россия, и Китай всецело поддерживают и помогают в реализации этих региональных усилий», — подчеркнул Вершинин. Он назвал Турцию «влиятельным региональным посредником и игроком».