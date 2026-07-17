Посол Вершинин: Россия настроена на взаимодействие с Турцией

АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. Россия настроена на конструктивное взаимодействие с Турцией и другими региональными партнерами. Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин 16 июля на мероприятии, посвященном 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
«Москва имеет долгую и плодотворную историю сотрудничества с Анкарой по различным региональным вопросам. Например, астанинский формат по Сирии внес решающий вклад в сохранение суверенитета и территориальной целостности страны, находившейся на грани краха и подвергавшейся беспрецедентной террористической угрозе ИГИЛ (“Исламское государство”, запрещено в РФ — прим. ТАСС). Российские и турецкие представители также координировали и сотрудничали по Ливии. Москва и Анкара придают большое значение эффективной работе платформы регионального сотрудничества “три плюс три”, в которую входят Азербайджан, Армения и Грузия вместе со своими соседями Ираном, Россией и Турцией», — отметил посол.
По его мнению, это лишь несколько весьма показательных примеров прогресса, которого можно достичь на основе взаимоуважительного сотрудничества. «Хотел бы подтвердить, что мы готовы и полны решимости поддерживать и развивать такое конструктивное взаимодействие с Турцией и другими региональными партнерами», — сказал посол.
Он также отметил, что на фоне глобальных и региональных потрясений стало совершенно очевидно, что страны разных частей света — на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Евразии — как никогда обязаны занять твердую позицию и сыграть решающую роль в урегулировании региональных кризисов, спровоцированных Западом. «Медленно, но верно новые державы осознают важность своего прямого участия, предпринимают реальные шаги и принимают практические решения для преодоления негативных событий в своих регионах. Несомненно, и Россия, и Китай всецело поддерживают и помогают в реализации этих региональных усилий», — подчеркнул Вершинин. Он назвал Турцию «влиятельным региональным посредником и игроком».