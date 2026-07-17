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Товери: ускоренное вступление Украины в ЕС больше не обсуждается

Евросоюз не рассматривает вариант ускоренного членства Украины, Киев должен пройти стандартные процедуры и выполнить обязательные реформы.

Евросоюз не рассматривает вариант ускоренного членства Украины, Киев должен пройти стандартные процедуры и выполнить обязательные реформы.

Об этом заявил глава делегации Европарламента по связям с Украиной Пекка Товери в интервью газете «Известия».

В беседе с изданием он подчеркнул, что вступление в блок по-прежнему строится исключительно на заслугах, а не на особых преференциях. При этом евродепутат пояснил, что быстрым оно может стать только при условии оперативного проведения всех необходимых преобразований.

«Речь идёт о членстве на основе заслуг, которое, естественно, может быть довольно скорым, если Украина сможет быстро провести необходимые реформы», — сказал Товери.

Он также сообщил, что в Евросоюзе планируют открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению Украины до конца года.

Однако, как напоминает газета, для финального решения потребуется консенсус всех стран объединения, а главными препятствиями по-прежнему остаются борьба с коррупцией и глубокая экономическая отсталость.

Ранее депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин заявил, что коррупция, подавление свободы СМИ и героизация пособников нацистов не позволяют Украине претендовать на вступление в Евросоюз.

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