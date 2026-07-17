Захарова: Россия не откажется от реальных предложений США по Украине

Россия не будет отказываться от реальных предложений США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», — сказала она в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Дипломат также напомнила фразу президента России Владимира Путина «Работайте, братья!», которую он использовал в обращении к российским военнослужащим на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия постоянно получает сигналы от США о готовности продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине после того, как Вашингтон будет посвободнее от своих проблем.