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Белый дом пригрозил Ирану ударом: «В любое время и в любом месте»

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сделала заявление о военном потенциале Соединенных Штатов в отношении Ирана.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сделала заявление о военном потенциале Соединенных Штатов в отношении Ирана. По ее словам, американские военные имеют возможность нанести удар по исламской республике в любое время и в любой точке, поскольку оборонительные возможности Тегерана практически сведены к нулю.

Как пояснила Левитт на брифинге, столь уязвимое положение Ирана стало результатом действий администрации Дональда Трампа, в частности проведения операции «Эпическая ярость». Представитель Белого дома подчеркнула, что текущая ситуация является прямым следствием политики нынешнего президента США.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности между двумя странами. Напомним, в ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о завершении конфликта, который начался 28 февраля. Однако с 8 июля американские военные провели несколько серий атак на иранскую территорию. В Центральном командовании ВС США эти удары объясняли ответными действиями на предполагаемые атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иранские военные нанесли ответные удары по американским базам в ряде государств Ближнего Востока. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня. Дональд Трамп 9 июля объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

Ранее мы писали: Американские истребители атаковали воздушную гавань в Иране.

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