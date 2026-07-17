Белый дом пригрозил Ирану ударом: «В любое время и в любом месте»

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности между двумя странами. Напомним, в ночь на 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о завершении конфликта, который начался 28 февраля. Однако с 8 июля американские военные провели несколько серий атак на иранскую территорию. В Центральном командовании ВС США эти удары объясняли ответными действиями на предполагаемые атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.