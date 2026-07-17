Рубио: США ограничивают выдачу виз связанным с крайне левыми организациями

Как он отметил, «Госдеп объявляет о введении новой политики визовых ограничений в отношении членов крайне левых и других связанных с ними группировок, которые поддерживали теракты или подстрекали к их совершению, поддерживали насильственные преступления, участвовали в экономическом саботаже». По словам Рубио, это также относится к членам организаций, которые оказывали поддержку «насильственным или преступным действиям со стороны крайне левых террористических группировок» и связанных с ними структур, а также содействовали их объединению.