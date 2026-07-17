Рубио: США ограничивают выдачу виз связанным с крайне левыми организациями

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Власти США решили ввести ограничения на выдачу виз лицам, которые, по мнению Вашингтона, связаны с крайне левыми организациями и имеют отношение к терроризму или другим преступлениям. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио, опубликованном 16 июля.
Как он отметил, «Госдеп объявляет о введении новой политики визовых ограничений в отношении членов крайне левых и других связанных с ними группировок, которые поддерживали теракты или подстрекали к их совершению, поддерживали насильственные преступления, участвовали в экономическом саботаже». По словам Рубио, это также относится к членам организаций, которые оказывали поддержку «насильственным или преступным действиям со стороны крайне левых террористических группировок» и связанных с ними структур, а также содействовали их объединению.
Как добавил госсекретарь, новая политика нацелена на то, чтобы ограничить въезд в США граждан других стран, которые оказывают какое-либо содействие деятельности «крайне левых террористических сетей». Рубио считает, что они, а также связанные с ними структуры могут «угрожать жизням американцев, подрывать экономическую стабильность и организовывать насильственные действия на территории США». Госсекретарь не назвал конкретных физических или юридических лиц, в отношении которых будут введены визовые ограничения.
16 июля руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что от всех левых политических сил в мировом сообществе исходят террористические угрозы, требующие коллективного ответа. Он выступал на созванной по инициативе Вашингтона многосторонней конференции министерского уровня по борьбе с «возрождением политического терроризма». Однако это мероприятие целиком оказалось посвящено противодействию левым политическим силам, причем, по сути, не только радикальным.