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Гатилов предостерёг от ядерного конфликта из-за расширения миссий НАТО

Политика Североатлантического альянса по вовлечению неядерных членов блока в механизмы ядерного сдерживания грозит прямым столкновением держав, обладающих атомным оружием, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Политика Североатлантического альянса по вовлечению неядерных членов блока в механизмы ядерного сдерживания грозит прямым столкновением держав, обладающих атомным оружием, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Об этом Гатилов заявил в интервью газете «Известия».

Как подчеркнул дипломат, альянс наращивает практику привлечения новых государств без собственного ядерного арсенала к своим атомным миссиям.

По его словам, Финляндия и Польша уже де-факто предоставляют силы для вспомогательных операций, а в перспективе могут разрешить транзит и размещение на своей территории ядерного оружия США и Франции.

«Безответственное поведение участников НАТО в ядерной сфере наносит непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ядерная триада России последовательно модернизируется.

Он подчеркнул, что Россия готова адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.

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