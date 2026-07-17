Гатилов предостерёг от ядерного конфликта из-за расширения миссий НАТО

Об этом Гатилов заявил в интервью газете «Известия».
Как подчеркнул дипломат, альянс наращивает практику привлечения новых государств без собственного ядерного арсенала к своим атомным миссиям.
По его словам, Финляндия и Польша уже де-факто предоставляют силы для вспомогательных операций, а в перспективе могут разрешить транзит и размещение на своей территории ядерного оружия США и Франции.
«Безответственное поведение участников НАТО в ядерной сфере наносит непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения», — сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ядерная триада России последовательно модернизируется.
Он подчеркнул, что Россия готова адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.