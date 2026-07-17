Габриэль подчеркнул, что конфликт не принял бы столь ожесточенного характера, если бы минские соглашения продолжали действовать и исполняться. Он выразил убеждение, что в случае сохранения Меркель у власти война не вспыхнула бы в том виде, в котором она происходит сегодня. По словам экс-министра, даже те украинские политики, которые в свое время выступали против минских договоренностей, сейчас были бы не против возвращения к тому переговорному формату. Это связано с тем, отметил дипломат, что нынешние условия для Киева будут значительно менее выгодными, чем те, что предлагались ранее.