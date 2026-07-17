Бывший вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что полномасштабной войны на Украине удалось бы избежать при сохранении Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ после 2021 года. Свое мнение политик высказал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
Габриэль подчеркнул, что конфликт не принял бы столь ожесточенного характера, если бы минские соглашения продолжали действовать и исполняться. Он выразил убеждение, что в случае сохранения Меркель у власти война не вспыхнула бы в том виде, в котором она происходит сегодня. По словам экс-министра, даже те украинские политики, которые в свое время выступали против минских договоренностей, сейчас были бы не против возвращения к тому переговорному формату. Это связано с тем, отметил дипломат, что нынешние условия для Киева будут значительно менее выгодными, чем те, что предлагались ранее.
Напомним, что минские соглашения были подписаны в 2014—2015 годах для урегулирования ситуации в Донбассе. Их гарантами выступили Россия, Франция и Германия. Однако Украина, подписавшая эти документы, впоследствии неоднократно заявляла об отказе от их реализации. Позднее, уже после начала специальной военной операции, экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель признались, что поддерживали соглашения лишь для того, чтобы выиграть время для подготовки Киева к вооруженному противостоянию.
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