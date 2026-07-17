Посол Вершинин: на РФ и КНР лежит особая ответственность за координацию в мире

АНКАРА, 17 июля. /ТАСС/. На России и Китае лежит особая ответственность за поддержание тесной координации на международной арене, и страны уделяют особое внимание стабильности в Евразии, строя новый многополярный мировой порядок. Об этом заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин на состоявшемся в диппредставительстве семинаре, посвященном 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.
«Россию и Китай объединяют не только общая история и география, но и многовековые традиции, общие интересы и схожие подходы к широкому кругу международных и региональных вопросов. В этой связи мы берем на себя особую ответственность за поддержание тесной координации и сотрудничества на международной арене. Такое партнерство на протяжении десятилетий являлось одним из ключевых стабилизирующих факторов всего мирового порядка. Сегодня мы строим новый многополярный мировой порядок, уделяя особое внимание обеспечению стабильности на нашем общем евразийском континенте. Именно этого от нас ожидают большинство стран, особенно на фоне продолжающихся геополитических вызовов по всему миру», — сказал Вершинин.
«Всегда стоит помнить, что более 80 лет назад наши две героические и мужественные нации обеспечили перелом во Второй мировой войне, который привел к окончательному поражению немецкого нацизма и японского милитаризма. Неслучайно Россия и Китай входят в число пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности в послевоенную эпоху. Это и благородный долг, и право, за которое наши страны и народы заплатили огромную цену, цену, которую никогда нельзя забывать», — заявил он.
Посол КНР в Турции Цзян Сюэбинь в свою очередь отметил, что «Договор о добрососедстве заложил долгосрочную правовую основу для двусторонних отношений в новом столетии». «Он отражает добрососедство между нашими народами и их стремление к прочной дружбе, а также соответствует ценностям всего человечества. Сегодня трансформация и турбулентность наблюдаются в глобальном масштабе. Послевоенный международный порядок и основные нормы, регулирующие международные отношения, находятся под серьезным давлением. Геополитические конфликты усиливаются, и мир сталкивается с реальной опасностью возвращения к закону джунглей. В условиях такой неопределенности китайско-российские отношения продолжают обеспечивать стабильность и уверенность», — заявил он.
По заявлению Цзяна, «доказано, что стратегическая координация между КНР и РФ имеет огромное значение для обеспечения глобальной стратегической стабильности, поддержания принципа многосторонности и сохранения международного порядка».