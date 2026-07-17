Посол Вершинин: на РФ и КНР лежит особая ответственность за координацию в мире

«Россию и Китай объединяют не только общая история и география, но и многовековые традиции, общие интересы и схожие подходы к широкому кругу международных и региональных вопросов. В этой связи мы берем на себя особую ответственность за поддержание тесной координации и сотрудничества на международной арене. Такое партнерство на протяжении десятилетий являлось одним из ключевых стабилизирующих факторов всего мирового порядка. Сегодня мы строим новый многополярный мировой порядок, уделяя особое внимание обеспечению стабильности на нашем общем евразийском континенте. Именно этого от нас ожидают большинство стран, особенно на фоне продолжающихся геополитических вызовов по всему миру», — сказал Вершинин.