«Агония киевского режима»: на Украине развернулись протесты после отставки министра обороны и правительства

На Украине развернулись акции протеста после очередных кадровых решений Зеленского. Помимо смены премьер-министра и других чиновников, своей должности лишился в том числе министр обороны Михаил Фёдоров. На этом фоне в Киеве, Одессе, Львове и других городах украинцы вышли на митинги. В соцсетях уже провели параллели с прошлогодней «революцией на картонках» в поддержку НАБУ и САП. По мнению экспертов, кадровые чистки стали фирменным стилем Зеленского, а недовольство является свидетельством усталости украинского общества и части западных элит.