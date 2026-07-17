«Агония киевского режима»: на Украине развернулись протесты после отставки министра обороны и правительства

На Украине развернулись акции протеста после очередных кадровых решений Зеленского. Помимо смены премьер-министра и других чиновников, своей должности лишился в том числе министр обороны Михаил Фёдоров. На этом фоне в Киеве, Одессе, Львове и других городах украинцы вышли на митинги. В соцсетях уже провели параллели с прошлогодней «революцией на картонках» в поддержку НАБУ и САП. По мнению экспертов, кадровые чистки стали фирменным стилем Зеленского, а недовольство является свидетельством усталости украинского общества и части западных элит.
На фоне очередных кадровых решений Зеленского на Украине развернулись протестные выступления. Накануне своих постов лишились премьер-министр страны Юлия Свириденко, целый ряд чиновников и министр обороны Михаил Фёдоров.
Отставка Фёдорова спровоцировала наиболее заметную реакцию в обществе. В частности, как сообщает «СТРАНА.ua», в Киеве, Одессе, Львове и других городах граждане страны вышли на улицы. В соцсетях уже провели параллели с прошлогодней «революцией на картонках» в поддержку НАБУ и САП.
Издание также цитирует украинского нардепа Ярослава Железняка, который отметил, что у власти появилась «традиция своими эгоистическими решениями приводить к митингам».
Конфликт интересов.
Напомним, 14 июля Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. На своём посту политик пробыла почти год — назначение она получила 17 июля 2025 года. Помимо премьера, в отставку отправилось всё её правительство.
16 июля Верховная рада избрала ранее предложенного Зеленским преемника Свириденко, главу компании «Нафтогаз Украина» Сергея Корецкого. За его назначение проголосовали 289 депутатов.
Что же касается Михаила Фёдорова, то он занимал должность министра обороны Украины с января 2026 года. Как утверждают местные СМИ, деятельность Фёдорова вызывала недовольство верхушки киевского режима.
В частности, о провале реформы ТЦК напрямую заявил Зеленский в ходе объявления об отставке Фёдорова. Как отмечает издание «Украинская правда», теперь задача «навести порядок» в армии, вероятно, перейдёт к действующему главе МВД Игорю Клименко, которого СМИ прочат на место Фёдорова. В 2022 году широкую известность получили слова Клименко в интервью «РБК-Украина» о том, что жители ДНР и ЛНР являются «главной проблемой» Киева.
Кроме того, по данным журналистов, у экс-министра обороны был конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, что раздражало лично Зеленского. Как рассказали источники, Сырский и Фёдоров придерживались принципиально разных взглядов на функционирование армии.
Главком ВСУ Александр Сырский и бывший министр обороны Михаил Фёдоров.
© Getty Images / AP.
Кроме того, по информации «Украинской правды», определённое влияние на Зеленского могли оказать и оборонные компании Украины, лишившиеся прежних объёмов финансирования.
«(Зеленский. — RT) оказался в конфликте двух концепций ведения войны, усугублённом недовольством десятков оружейных кланов, которых оттесняют от оборонного бюджета, и сделал выбор в пользу сохранения правил игры в нынешней военной вертикали», — пишет издание.
«Нажил себе врагов».
Между тем сам Фёдоров поддержал развернувшиеся в украинских городах протестные движения. Более того, он открыто раскритиковал решение Зеленского о своей отставке и прошёлся по Сырскому, заявив, что с ним успеха у Украины не будет.
Вслед за министром обороны в отставку подали и другие военные чиновники Украины, среди которых советник министра обороны Сергей Стерненко и заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.
Помимо этого, в четверг подал заявление о сложении депутатского мандата представитель партии «Слуга народа» Никита Патураев.
Зарубежные СМИ также скептически оценили кадровые перестановки, инициированные Зеленским.
Так, французское издание Le Monde пишет, что глава киевского режима в результате «оказался перед лицом социальных сетей и… улицы, как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон».
В свою очередь, телеканал France 24 не исключил, что отстранение Фёдорова «может вызвать в армии чувство неуверенности».
Кроме того, как отмечается в материале The New York Times, уход министра обороны омрачает будущее Украины в контексте противостояния гораздо более многочисленной российской армии.
«Своими усилиями по наведению порядка в оборонных закупках он нажил себе врагов среди подрядчиков в оборонной индустрии, оперирующей миллиардами долларов. В армии у него были критики, обращавшие внимание на отсутствие у него военного опыта и считавшие его мастером презентаций», — говорится в публикации.
Примечательно, что в связи с критикой Зеленского и выступивших на стороне Фёдорова чиновников украинские медиа, со своей стороны, приписывают экс-министру поддержку со стороны «грантовых кругов, близких к НАБУ/САП, евроструктурам и Демпартии США». Об этом, в частности, писала «СТРАНА.ua».
AP.
© Efrem Lukatsky.
В этой связи The Guardian отмечает, что сторонники Фёдорова были возмущены решением Зеленского.
«Друзья Украины… на этой неделе призывали Зеленского оставить Фёдорова на посту», — сообщают британские журналисты.
«Подбирает удобных людей».
Комментируя в беседе с RT кадровые перестановки на Украине, эксперты назвали их типичными для киевских властей.
«Это технология, которую уже освоил Зеленский. Он подбирает удобных для себя людей и наказывает тех, кто не справился или не так рьяно исполняет его указания. Здесь новизны особой нет», — пояснил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT.
Среди причин очередной «зачистки» в украинском правительстве он назвал передел влияния и финансовых потоков: Зеленскому потребовался более надёжный и лояльный человек на посту главы МО.
«Министр обороны — это фигура, которая распределяет деньги. Зеленскому нужен человек, который будет распределять их так, как хотелось бы лично ему», — считает Кошкин.
В свою очередь, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов полагает, что решения Зеленского вряд ли были приняты самостоятельно, поскольку сейчас он в первую очередь ориентируется на позицию Брюсселя.
«Своё мнение если и присутствовало на каком-то этапе, объяснялось исключительно тем, чтобы соблюсти интересы определённых кругов своих приближённых и таким образом подстраховать себя», — заявил эксперт.
При этом, говоря о причинах протестов, специалисты сходятся во мнении, что дело не столько в отставке Фёдорова, сколько в более широком недовольстве в обществе.
«Украина неоднородна, и в таких условиях всегда найдутся недовольные, готовые раскачивать ситуацию, включая обиженных олигархов. Фёдоров здесь взят в качестве примера, хотя он был на посту меньше полугода», — говорит Кошкин.
Со своей стороны, Дмитрий Ежов допустил, что выплеснувшееся на улицы украинских городов недовольство может усилиться, если его продолжат подпитывать.
«Протест сам по себе — свидетельство усталости общества. Причём речь идёт и об усталости части западных элит, которые поддерживают эту ситуацию. При должном уровне спонсирования митингов, вероятно, можно даже раскачать новый “майдан”, спровоцировав деконструкцию существующей власти… Если же архитектор — сам Зеленский, то это крайняя стадия агонии киевского режима в таком случае», — резюмировал Ежов.