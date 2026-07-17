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Посол РФ: Россия и Китай создают архитектуру безопасности для всей Евразии

Россия и Китай предпринимают активные шаги по формированию на Евразийском континенте пространства равноправного сотрудничества и неделимой безопасности.

Россия и Китай предпринимают активные шаги по формированию на Евразийском континенте пространства равноправного сотрудничества и неделимой безопасности. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Турции Сергей Вершинин в ходе семинара в Анкаре, приуроченного к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

По словам дипломата, роль Москвы и Пекина в построении новой архитектуры безопасности имеет ключевое значение ввиду того, что именно эти государства занимают наибольшую территорию на континенте. Вершинин подчеркнул необходимость создания надежных гарантий мирного сосуществования, базирующихся на взаимном уважении и неукоснительном соблюдении основополагающих норм международного права.

Посол обратил внимание на смещение центров экономической и инвестиционной активности в сторону Евразии. Этот процесс, как отметил дипломат, объективно подталкивает государства к всестороннему развитию многополярного географического и политического пространства. Данный подход, по его словам, нашел свое воплощение в инициативе президента РФ Владимира Путина 2015 года о создании Большого евразийского партнерства — интеграционного проекта, открытого для всех заинтересованных стран и объединений континента.

Вершинин также указал на то, что тема общей безопасности в Евразии занимает одно из приоритетных мест в двусторонней повестке России и КНР. Российские подходы к формированию будущей архитектуры безопасности созвучны глобальной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, запущенной в феврале 2023 года. Дипломат акцентировал внимание на том, что оба подхода предусматривают устранение первопричин конфликтов.

Кроме того, посол сообщил о поддержке Москвой предложения Белоруссии о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которая, как считают в российской дипломатии, могла бы стать политико-правовой основой общеконтинентальной системы безопасности в духе Устава ООН.

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