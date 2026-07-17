Посол РФ: Россия и Китай создают архитектуру безопасности для всей Евразии

Посол обратил внимание на смещение центров экономической и инвестиционной активности в сторону Евразии. Этот процесс, как отметил дипломат, объективно подталкивает государства к всестороннему развитию многополярного географического и политического пространства. Данный подход, по его словам, нашел свое воплощение в инициативе президента РФ Владимира Путина 2015 года о создании Большого евразийского партнерства — интеграционного проекта, открытого для всех заинтересованных стран и объединений континента.