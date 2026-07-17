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В МИД назвали атаки на Россию совместным преступлением Украины и Запада

Захарова заявила, что терракты, направленные против РФ, являются результатом сговора Киева и стран Запада.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористические акты, направленные против РФ, являются результатом совместного сговора Киева и западных стран.

По её словам, Запад перешел к крайне агрессивной риторике и оказывает поддержку террористическим действиям, осуществляемым при посредничестве киевского режима.

«Это, безусловно, не только Киев, не только Банковая, которая их совершает, это, безусловно, их совместное преступление. Безусловно», — отметила Захарова в телеэфире.

Ранее она также потребовала от МАГАТЭ осудить убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

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