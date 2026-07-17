ЦБ призвали ускорить подготовку закона о мультибанкинге, пишут СМИ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ассоциация «ФинТех» (АФТ) попросила Банк России ускорить подготовку закона об открытых API, который позволит быстрее развивать мультибанкинг и объединять счета из разных банков в одном приложении, пишут «Известия».
В конце прошлого года ЦБ РФ обновил комплекс стандартов открытых API. Благодаря им граждане и компании, выдав согласие на передачу своих данных, могут видеть в интерфейсе одного выбранного банка продукты, открытые в разных кредитных организациях, пояснял регулятор. Отмечалось, что стандарты носят рекомендательный характер, при этом ЦБ участвует в формировании законодательной базы для перехода к обязательному применению стандартов открытых API на финрынке.
«Участники пилотных проектов, поддержавшие инициативу Банка России, вложили в ее реализацию значительные ресурсы. Без законодательного закрепления эти инвестиции могут не получить ожидаемой отдачи», — говорится в письме АФТ, которое есть в распоряжении издания.
По данным газеты, сейчас обмен данными между банками по технологии открытых API остается добровольным. В АФТ считают, что для массового внедрения мультибанкинга необходимо законодательно закрепить единые правила работы, а обязательное применение открытых API сначала распространить на системно значимые банки. В обсуждении инициативы, как отмечают «Известия», участвовали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка и Т-Банка.