ЦБ призвали ускорить подготовку закона о мультибанкинге, пишут СМИ

В конце прошлого года ЦБ РФ обновил комплекс стандартов открытых API. Благодаря им граждане и компании, выдав согласие на передачу своих данных, могут видеть в интерфейсе одного выбранного банка продукты, открытые в разных кредитных организациях, пояснял регулятор. Отмечалось, что стандарты носят рекомендательный характер, при этом ЦБ участвует в формировании законодательной базы для перехода к обязательному применению стандартов открытых API на финрынке.