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Дмитриев оценил присвоение мэру Лондона Садику Хану дворянского титула

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал присвоение мэру Лондона Садику Хану дворянского титула. Свою позицию глава Российского фонда прямых инвестиций изложил в соцсети X.

«Могут ли члены банд совратителей детей также получить пэрство во имя празднования инклюзивного межкультурализма?» — написал он.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал Евросоюз и Великобританию зависимыми от Соединённых Штатов. Так он отреагировал на рассуждения представителя Пентагона о роли так называемых средних держав. Глава РФПИ указал, что Лондону и Брюсселю следует учитывать влияние Вашингтона при оценке собственных международных амбиций. По его мнению, ЕС и Великобритания не могут претендовать на самостоятельную роль, пока сохраняют такую зависимость.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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