Эксперт назвал причины создания антибаллистической коалиции стран ЕС

«Очевидно, что Евросоюз рассчитывает, затянув конфликт до 2030 года, обеспечить поставку на Украину уже европейских систем ПВО-ПРО с учетом, что США завязли в войне с Ираном. Американцам не хватает возможности для полноценного прикрытия ни своих военных баз в регионе Персидского залива, ни своих союзников. Поэтому отныне с точки зрения построения интегрированной системы ПВО-ПРО Евросоюз будет в первую очередь опираться на собственные возможности», — сказал Коротченко.