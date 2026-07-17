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Жертвами ударов США на юге Ирана стали два мирных жителя

В результате американских ударов по югу Ирана два человека погибли, ещё семеро получили ранения.

Источник: RT на русском

В результате американских ударов по югу Ирана два человека погибли, ещё семеро получили ранения.

Об этом сообщил телеканал Press TV.

По информации канала, один из погибших и семь пострадавших находились в жилом квартале портового города Бендер-Аббас. Удар пришёлся прямо по району с гражданской застройкой.

В городе Бендер-Хемир целью авианалётов стали два моста. Предположительно, там погиб водитель гражданского автомобиля.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что Вооружённые силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.

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