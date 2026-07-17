Жертвами ударов США на юге Ирана стали два мирных жителя

В результате американских ударов по югу Ирана два человека погибли, ещё семеро получили ранения.
Об этом сообщил телеканал Press TV.
По информации канала, один из погибших и семь пострадавших находились в жилом квартале портового города Бендер-Аббас. Удар пришёлся прямо по району с гражданской застройкой.
В городе Бендер-Хемир целью авианалётов стали два моста. Предположительно, там погиб водитель гражданского автомобиля.
Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что Вооружённые силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.