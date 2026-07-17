Зло бумерангом: Как бесследно сгинули Линдси Грэм и другие, кто клялся уничтожить Россию

Грэм* и без этого скандального видео успел оставить в истории достаточно следов своей ненависти к нам. Ещё в 2008 году он стал одним из соавторов резолюции Сената, осуждающей «агрессию России» во время конфликта с Грузией. В 2013-м призывал ввести бойкот Олимпийских игр в Сочи. В 2015 году публично требовал сбивать российские самолёты над Сирией. В 2018 году сенатор стал одним из авторов законопроекта об «адских санкциях», выступая за масштабные ограничения против финансового и энергетического секторов нашей страны. В 2022-м Грэм* предложил, чтобы кто-то из окружения Владимира Путина предал и ликвидировал президента России. Он интересовался в своих соцсетях, найдётся ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг (авторы покушений на Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера).