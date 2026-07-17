Россия сократила импорт пива из недружественных стран

«Сильнее всего по продажам “просело” слабоалкогольное пиво крепостью от 0,5% до 3% (в литрах — спад на 17%, в рублях — на 12%). Стабильнее всего росли категории крепостью от 3% до 6% (+3,4% в литрах и +18% в рублях) и от 6% до 8,6% (+3,25% в литрах и +17% в рублях)», — рассказали также в ЦРПТ.