Россия сократила импорт пива из недружественных стран

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Импорт пива из недружественных России стран в первом полугодии сократился до 61,7 миллиона литров, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»).
«Импорт пива из стран, не входящих в ЕАЭС, в январе-июне упал на 34% год к году и составил только 61,7 миллиона литров», — сообщили там.
При этом импорт из стран ЕАЭС за тот же период вырос в два раза. Всего на территории страны за полгода в оборот ввели 5,35 миллиарда литров пива, что практически соответствует прошлогоднему показателю, отметили в ЦРПТ.
В целом основную долю рынка занимают напитки отечественного производства — на них приходится 95,4% от всего объема проданной продукции. Год к году показатель снизился на 0,6 процентного пункта.
«Сильнее всего по продажам “просело” слабоалкогольное пиво крепостью от 0,5% до 3% (в литрах — спад на 17%, в рублях — на 12%). Стабильнее всего росли категории крепостью от 3% до 6% (+3,4% в литрах и +18% в рублях) и от 6% до 8,6% (+3,25% в литрах и +17% в рублях)», — рассказали также в ЦРПТ.
Там посчитали, что в период с января по июнь 2026 года россияне выпили 3,103 миллиарда литров пива, что на 3,38% больше, чем за тот же период в прошлом году. В денежном выражении продажи увеличились на 18% — до 540,6 миллиарда рублей.