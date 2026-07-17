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В СБ ООН обсудят «власть террора»: РФ инициирует неформальное заседание

Россия выступила инициатором проведения неофициальной встречи членов Совета Безопасности ООН, посвященной действиям украинских властей.

Россия выступила инициатором проведения неофициальной встречи членов Совета Безопасности ООН, посвященной действиям украинских властей. Мероприятие под названием «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами» состоится 17 июля.

Как уточнили в пресс-службе российского постпредства при ООН, заседание пройдет по так называемой «формуле Арриа» — неофициальному формату консультаций, позволяющему членам Совбеза обсуждать конкретные темы в более свободной обстановке. Начало встречи запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по московскому времени).

Информация о предстоящем мероприятии была опубликована в официальном Telegram-канале дипломатического ведомства.

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