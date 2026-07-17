В СБ ООН обсудят «власть террора»: РФ инициирует неформальное заседание

Как уточнили в пресс-службе российского постпредства при ООН, заседание пройдет по так называемой «формуле Арриа» — неофициальному формату консультаций, позволяющему членам Совбеза обсуждать конкретные темы в более свободной обстановке. Начало встречи запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по московскому времени).