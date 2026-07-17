Россия выступила инициатором проведения неофициальной встречи членов Совета Безопасности ООН, посвященной действиям украинских властей. Мероприятие под названием «Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами» состоится 17 июля.
Как уточнили в пресс-службе российского постпредства при ООН, заседание пройдет по так называемой «формуле Арриа» — неофициальному формату консультаций, позволяющему членам Совбеза обсуждать конкретные темы в более свободной обстановке. Начало встречи запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по московскому времени).
Информация о предстоящем мероприятии была опубликована в официальном Telegram-канале дипломатического ведомства.
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