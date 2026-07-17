CENTCOM: ВС США высадились для досмотра на танкер в Оманском заливе

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе для досмотра судна. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Морпехи из 11-го экспедиционного отряда морской пехоты США высадились для досмотра на танкер Wen Yao в Оманском заливе», — говорится в сообщении командования в X.
С момента возобновления 14 июля морской блокады исламской республики американские военные «перенаправили три коммерческих судна, вывели одно из строя и высадились на одно», отмечается в публикации.