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CENTCOM: ВС США высадились для досмотра на танкер в Оманском заливе

С 14 июля американские военнослужащие также перенаправили три коммерческих судна и вывели из строя еще одно, говорится в сообщении.

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе для досмотра судна. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Морпехи из 11-го экспедиционного отряда морской пехоты США высадились для досмотра на танкер Wen Yao в Оманском заливе», — говорится в сообщении командования в X.

С момента возобновления 14 июля морской блокады исламской республики американские военные «перенаправили три коммерческих судна, вывели одно из строя и высадились на одно», отмечается в публикации.

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