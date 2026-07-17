Европе не удастся избежать крупного военного столкновения на своей территории, к этому ведут действия правительств европейских стран. Такое мнение высказал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
«Конечно, это неизбежно, потому что именно в это ваши правительства вложили значительные средства», — сказал Соловьев в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, отвечая на соответствующий вопрос. При этом телеведущий указал, что Россия была готова на мирное урегулирование украинской ситуации ещё во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.
Владимир Соловьёв указал на возможные негативные последствия поддержки Украины, ожидающие Европу.
«Все эти забавные гаджеты, которые вы им сейчас передаете, будут направлены против вас, и вы должны быть готовы к этому», — предупредил он.
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