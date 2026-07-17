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Соловьёв объяснил, почему считает новую крупную войну в Европе неизбежной

Соловьёв: новая крупная война в Европе неизбежна из-за позиции евролидеров.

Источник: Комсомольская правда

Европе не удастся избежать крупного военного столкновения на своей территории, к этому ведут действия правительств европейских стран. Такое мнение высказал российский телеведущий Владимир Соловьёв.

«Конечно, это неизбежно, потому что именно в это ваши правительства вложили значительные средства», — сказал Соловьев в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, отвечая на соответствующий вопрос. При этом телеведущий указал, что Россия была готова на мирное урегулирование украинской ситуации ещё во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Владимир Соловьёв указал на возможные негативные последствия поддержки Украины, ожидающие Европу.

«Все эти забавные гаджеты, которые вы им сейчас передаете, будут направлены против вас, и вы должны быть готовы к этому», — предупредил он.

Как Европа прощупывает возможность введения новых стран в конфликт с Россией, когда закончатся украинцы, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, Европа грозит — и пугает своих граждан — войной с Россией к 2030 году.

Ранее военкор Коц разобрал три сценария, по которым Европа начнет войну с Россией, здесь на KP.RU.