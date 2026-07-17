Соловьёв объяснил, почему считает новую крупную войну в Европе неизбежной

«Конечно, это неизбежно, потому что именно в это ваши правительства вложили значительные средства», — сказал Соловьев в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, отвечая на соответствующий вопрос. При этом телеведущий указал, что Россия была готова на мирное урегулирование украинской ситуации ещё во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.