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Захарова: Европа говорит о гарантиях безопасности для Украины, но не для России

Европа, предлагая гарантии безопасности Киеву, не даёт никаких гарантий России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: RT на русском

Европа, предлагая гарантии безопасности Киеву, не даёт никаких гарантий России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она сказала в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

В ответ на вопрос, предлагали ли европейцы гарантии безопасности Москве, дипломат задала встречный риторический вопрос.

«О чём вы говорите?» — сказала Захарова.

Она напомнила, что ещё в 2021 году Россия предлагала Западу сформулировать общие гарантии безопасности, но даже не получила чёткого ответа на свою инициативу.

Ранее Захарова посоветовала «коалиции желающих» вспомнить уроки истории и перестать тешить себя надеждами нанести России стратегическое поражение.

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