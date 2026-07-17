Захарова: Европа говорит о гарантиях безопасности для Украины, но не для России

Европа, предлагая гарантии безопасности Киеву, не даёт никаких гарантий России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом она сказала в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
В ответ на вопрос, предлагали ли европейцы гарантии безопасности Москве, дипломат задала встречный риторический вопрос.
«О чём вы говорите?» — сказала Захарова.
Она напомнила, что ещё в 2021 году Россия предлагала Западу сформулировать общие гарантии безопасности, но даже не получила чёткого ответа на свою инициативу.
Ранее Захарова посоветовала «коалиции желающих» вспомнить уроки истории и перестать тешить себя надеждами нанести России стратегическое поражение.